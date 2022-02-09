Türkiye Gazetesi

Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) kadın ve (1) erkek örgüt mensubu; saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.



PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.



Ayrıca; Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir.



DEAŞ’lı teröristin cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı videoları çıktı Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı. Bir zanlının cep telefonunda ise 52 sayfa canlı bomba yeleğinin nasıl yapıldığını anlatan video ortaya çıktı.

Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.