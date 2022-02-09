Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin sınırda yakalandığını bildirdi. Alınan bilgiye göre; yakalananlardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu öğrenildi.
HUDUT KARTALLARI KUŞ UÇURTMUYOR
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, Hudut Kartalları'nın Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı ifade edildi.
Açıklamada, yakalananlardan birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 9 kişiden 6'sı FETÖ'cü çıktı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı FETÖ üyesi, 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB: Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan DAEŞ mensubu yakalandı Milli Savunma Bakanlığı ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken hudut güçleri tarafından yakalanan 2 kişiden 1'inin Kırmızı Bültenle aranan DAEŞ mensubu olduğunu açıkladı.