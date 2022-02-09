Balıkesir'de 3 kişi silahla vuran CHP'li başkan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç'in eniştesi Ahmet Ş., esnaf odası başkanlığına aday olmak istediği ve bu süreçte kendisinden destek beklediğini belirtti. Dinç'in eniştesi Ahmet Ş. ile başlayan husumeti kısa sürede ilerledi. Ahmet Ş. ile arkadaşları Mehmet A. ve Ozan K., konuşmak için Umut Dinç'i Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi'ne çağırdı. Caddede bir araya gelen bu kişiler arasında tartışma başladı.
KENDİSİNE TAŞ ATANLARI KURŞUNLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş. ile arkadaşlarının Umut Dinç'e taşla saldırdığı iddia edildi. Dinç ise aracındaki ruhsatsız tabancayla ateş ederek Ahmet Ş. ve arkadaşları Mehmet A. ile Ozan K.'yı yaraladı. Olayın ardından kaçan Umut Dinç bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
YARALILARDAN BİRİ YOĞUN BAKIMDA
Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Ahmet Ş. ile Ozan K., tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaburgasının alt kısmından yaralanan Mehmet A.'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li iki isim hakkında suç duyurusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li iki isim hakkında suç duyurusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Evinden sahte alkol çıkan CHP'li: Satıcı değil, içiciyim Evinde sahte alkolle yakalanan CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, konuyla ilgili konuştu. Göktürk, alkolü satmak için değil, içmek için aldığını söyledi.
3 kişiyi silahla vuran CHP'li başkan tutuklandı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3 kişiyi silahla vuran CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balıkesir'de 3 kişi silahla vuran CHP'li başkan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç'in eniştesi Ahmet Ş., esnaf odası başkanlığına aday olmak istediği ve bu süreçte kendisinden destek beklediğini belirtti. Dinç'in eniştesi Ahmet Ş. ile başlayan husumeti kısa sürede ilerledi. Ahmet Ş. ile arkadaşları Mehmet A. ve Ozan K., konuşmak için Umut Dinç'i Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi'ne çağırdı. Caddede bir araya gelen bu kişiler arasında tartışma başladı.
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