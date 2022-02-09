Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Salgına yakalanan Murat Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

BAKAN NEBATİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Covid-19’a yakalanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Nebati sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin” ifadelerini kullandı.

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