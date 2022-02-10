Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Siyasette 2007 yılında yaşanan ve tarihe '367 garabeti' olarak geçen gelişmenin bir benzeri son günlerde yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeniden adaylığının Anayasa’ya göre mümkün olmadığını iddia edenlerin 367 krizine benzer bir çaba içinde olduğu belirtiliyor. Tartışmalara önce "Erdoğan’ın üçüncü defa aday olmasına itirazımız olmaz" sözleriyle katılan, ancak sonrasında yaptığı açıklamada "Benim kastım Meclis’in erken seçim kararı alması hâlinde Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır. Yoksa zamanında seçim yapılırsa aday olmasına anayasa engeldir" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylem değişikliğinin arkasında bu çabaların ve parti içinden yükselen tepkilerin olduğu ifade ediliyor. Muhalefetin iddialarına tepkiler de büyüyor. AK Partililer, önümüzdeki seçimin Erdoğan için 3’üncü değil, 2’nci dönem için yapılacak seçim olduğuna dikkat çekiyor. Tepkilerden bazıları şöyle:

"367 TÜRKİYE’Sİ ARTIK YOK"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç: 367 garabetini hep birlikte hatırlıyoruz. 367 kişinin Meclis’te hazır bulunacağı görüşünü ortaya atarak o dönemki Anayasa Mahkemesi üyelerinin vermiş olduğu hukuka aykırı bir karar var. Bu da çok mantık dışı bir düşünce. Cumhurbaşkanı’mızı sandıkta yenemeyeceklerini anlayanlar, ‘böyle bir hukuki garabetle ortaya çıksak başarabilir miyiz?’ diye düşünüyorlar ama o 367 Türkiye’si artık yok. Bu tür gayrihukuki tartışmaların Türkiye’de artık yeri yok. Türkiye, eski Türkiye değil, 367’lerin geçerli olacağı bir Türkiye değil. 367 garabetlerini geri getirme hayalleri boşa çıkacaktır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz

"ANAYASA HÜKMÜ AÇIK"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz: Anayasa hükmü açık. Yeni sistemde en fazla iki defa cumhurbaşkanı adayı olunabiliyor. Bu kadar açık bir kuralı tartışmaya neden açarlar acaba? Yoksa sandıkta Sayın Cumhurbaşkan’ımız ile demokratik yarışı göze alamadıkları için mi?

"2023’TE YENİDEN SEÇİLECEK"

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın: Anayasanın 101/2’de, ‘Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir’ hükmü 2017 değişiklikleri sonrası yapılan seçimler için hayatiyet kazanmıştır. 2017 Anayasa Değişiklikleri ile hükûmet sistemi de değişmiş, parlamenter sistemden ‘Başkanlık sistemine’ geçilmiştir. Anayasa Değişikliği hakkında 6771 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin b fıkrasına göre, 101 ve 102’nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girer. Bu hükme göre, 101. maddenin yeni hâlinde yer alan ‘Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir’ hükmü, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan ilk seçimde uygulanmıştır. Dolayısıyla bu, Cumhurbaşkanı’mızın ilk başkanlık seçimidir. İnşallah, 2023 yılında 2’nci kez seçilecektir.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz

"SANDIKTAN ÜMİDİ KESTİLER"

AK Parti Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz: Sandıktan ümidini kesenler, başta CHP zihniyeti, başka kurguların peşine düşer. Eğer CHP sandıkta sonuç alabileceğinden bir parça emin olabilseydi bu tür manipülasyonlardan medet ummazdı. Türkiye’de 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir sisteme geçtik ve Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, bu sistemin ilk cumhurbaşkanı. Dolayısıyla her şey resetlenmiş oldu. İlk cumhurbaşkanı, 2023’te de 2’nci cumhurbaşkanı olacak.

"HERHANGİ BİR ŞÜPHE YOK"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı: Cumhurbaşkanı’mız, değişen bu sistemde, bu maddenin yeniden yazım şekli itibarıyla ilk defa aday olmuş, 24 Haziran 2018’de cumhurbaşkanı seçilmiştir. Dolayısıyla anayasaya göre bir dönem daha hakkı var. Haziran 2023’te yapılacak bir seçimde adaylığı konusunda herhangi bir kuşku, herhangi bir şüphe, herhangi bir duraksama söz konusu değildir.

"BU, SUNİ BİR TARTIŞMA"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bu bir suni tartışıma. Bu tartışmayı daha önce 367 tartışmasını öne çıkaran bir şahıs ortaya attı. Anayasadaki hüküm açık. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olmasında hiçbir engel yok. Hukukçular bu konuda çok net.

Şentop son noktayı koydu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylıkla alakalı bir sorunu yok TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu. Şentop açıklamasında, "Cumhurbaşkanı'nın adaylığıyla alakalı bir sorun yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayımlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır MHP Genel Başkanı Bahçeli, ittifakın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır" dedi.