Türkiye Gazetesi

Türkiye’de elektrik faturaları üzerinden yeni bir oyun oynanıyor. Kanlı 6-8 Ekim olaylarının baş aktörü HDP, faturayı bahane ederek sokakları karıştırmak istiyor. Bu doğrultuda HDP, bir süre önce parti teşkilatlarına yazı göndererek eylem çağrısı yaptı.

Kaçak elektrik kullanımını teşvik edenin bizzat PKK olduğunu dikkatlerden kaçırmaya çalışan HDP’liler bazı illerde çeşitli eylemler düzenledi. PKK uzantılarına destek ise ittifak ortağı CHP’den geldi.

CHP’liler de 81 ilde basın açıklaması yaparken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’dan skandal bir açıklamada bulundu. Bir video ile vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin” dedi.

FETÖ'CÜLERDEN BÜYÜK ALKIŞ

HDP’nin 37 sivilin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarının tekrarına yol açabilecek eylem çağrısına, CHP’nin zaman kaybetmeden verdiği destek, sorumsuzluk olarak nitelendirildi.

Toplumsal krize yol açabilecek itaatsizlik çağrısı, aşırı sol ve FETÖ’cülerden büyük “alkış” aldı. FETÖ firarisi Can Dündar, “Sivil itaatsizlik güzeldir” diye konuştu.

AK Parti'li Dağ açıkladı: İşte indirimli elektrik tarifesinin detayları! Yeni yıl itibariyle yükselen elektrik faturaları, vatandaşın tepkisini çekmiş hükümet de buna istinaden faturaları düşürecek yeni bir düzenlemeye girişmişti. İndirimli elektrik tarifesine ilişkin detaylar belli olurken, düzenlemenin ayrıntılarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı.

Bu saat aralıklarına dikkat: Elektrik faturasında tasarrufun püf noktası Elektrik faturasında tasarrufa gitmek isteyenlere bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası olduğunu belirterek, elektrikli ev aletlerinin bu saatler arasında kullanılması ile yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlanabileceğini söyledi.