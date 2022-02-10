Türkiye Gazetesi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Aksakallar Konseyi Toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında İstanbul’da yapıldı.

Konsey Başkanı Yıldırım açılışta yaptığı konuşmada, Aksakallar Konseyinin, yeni yapısıyla önümüzde ciddi projelerde daha fazla katkı sağlayacağını, yön gösterici rol oynayacağını ifade ederek “Türk Devletleri Teşkilatı, günden güne büyüyor, güçleniyor. Üstlendiği sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. Gerek bölgede gerek dünyada daha önemli bir organizasyon hâline geliyor. Türk dünyası, Türk devletleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, ekonomik, sosyal kültürel alanlara katkı sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız” dedi.

'TEK ÇATI' VURGUSU

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de bu zirvenin üye devletlerin daha yakın biriş birliği ve daha derin bir entegrasyon için yeni bir döneme girdiği önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kardeş Türkmenistan’ın teşkilata gözlemci olarak katılmasıyla tarihte ilk defa, tüm bağımsız Türk devletlerinin tek çatı altında birleştiğini vurgulayan Amreyev “Artık Türk dünyası tek bir varlık ve birleşik bir Türk dünyası olarak görülüyor” diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı 11 Ocak'ta Kazakistan için toplanıyor 11 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a tam destek Kazakistan'da protestoların şiddeti artarken, Cumhurbaşkanı Tokayev yardım çağrısında bulunmuştu. Tokayev'in yardım çağrısına bir destekte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan geldi. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." denildi.