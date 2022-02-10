Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu şubat ayı toplantısında görüşülen 200 dosyadan 186’sının mevzuata aykırı buldu. Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128’ine durdurma cezası, 58’ine ise 6 milyon 923 bin 147 lira para cezası uygulanmasına karar kıldı.

202 DOSYA HAKKINDA KARAR VERİLDİ

318’inci toplatışını video konferans yoluyla gerçekleştiren Reklam Kurulu’na katılan kurul üyeleri 202 dosya hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çeşitli sektörlere ilişkin karar bağlanan 200 dosyadan 186’sı mevzuata aykırı 14 dosya hakkında ise mevzuata aykırı olmadığına karar kılındı.

6 MİLYON LİRALIK CEZA KESİLDİ

Mevzuata aykırı bulunan 128 dosyaya durdurma cezası, 58’ine 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası, 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

EFSANE İNDİRİMLERE EFSANE CEZA

Görüşülen dosyalar içinde dönemsel olarak "Efsane Cuma", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da hassasiyetle ele alındı. Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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