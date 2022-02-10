Türkiye Gazetesi

Siyasi kariyeri boyunca sigaranın hep karşısında duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olarak göreve başlamasının ardından yasal düzenlemelerle mücadelesini etkin olarak sürdürdü. Katıldığı toplantılarda ve gezilerde sigara tiryakilerinin sigarayı bırakacaklarına dair söz alan Erdoğan, söz karşılığında vatandaşların paketlerini de almaya başladı.

BAKANDAN TAKSİCİYE HER KESİM İNSAN VAR

Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda sigara içenlerin paketlerini toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.

HEPSİNDEN SİGARAYI BIRAKMA SÖZÜ ALDI

Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov'dan ve kalp krizi sonucu 2005'te 39 yaşında vefat eden AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'den aldığı sigara paketi de bulunuyor. Vatandaşların yanı sıra sigara içen aile fertlerinden de sigarayı bırakma sözü alan Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan'dan 2010'da aldığı sigara paketi de sergide yer alıyor.

ÜZERLERİNDE İSİM VE İMZA VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten de bırakma sözü olarak sigara paketini almıştı. Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin adları da yazıyor.

“SİZ TELEFON EDERSENİZ BIRAKIR”

Sergide, sigarayı bırakma sözü veren bir kişinin Erdoğan'a verdiği paketin üzerine yazdığı, “Sayın Başkanım, 18 yaşında sigara telefon ve bilgisayar bağımlısı erkek torunum var. Biz bıraktıramadık, sadece siz telefon ederseniz bırakacağını söylüyor, çünkü sizin hayranınız.” ifadeleri de dikkat çekiyor. Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidiyle fenomen olan Muhammet Nur Nahya TGRT Haber'de Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidiyle fenomen olan Muhammet Nur Nahya, TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programına katıldı. Sesi Erdoğan’a tıpa tıp benzeyen Nahya, canlı yayında yeni ve eski taklitleriyle bir kez daha gülmekten kırdı geçirdi.