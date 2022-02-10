Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 2 gündür yaptırdığı PCR testleri negatif çıktı. Erdoğan, Twitter hesabından bu süreçte güzel mesajlarıyla destek olan herkese teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN HAFİF GEÇİRİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, eşi Emine Erdoğan'ın da hastalığı çok hafif belirtilerle geçirdiğini anlatarak, "İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum" sözlerine yer verdi.



Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara teşekkür: Dualarınızı eksik etmeyin Bir süre önce koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden kendisine geçmiş olsun mesajı ileten vatandaşlara teşekkür edip, dua istedi.