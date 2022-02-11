Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

HDP’nin elektrik zamları bahanesiyle ‘sokak çağrısı’ yapmasının hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekene kadar, ben bugünden itibaren elektrik faturamı ödemeyeceğim” diyerek vatandaşa çağrıda bulunması kamuoyundan büyük tepki çekti.

Tepkilerden bazıları şöyle:

“PROVOKASYON PEŞİNDE”

AK PARTİ Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Zor bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu millete en asgari şekilde yansıtıyor. Eleştiri ya da öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili veya önerisi bu mu olmalı? Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde!

“BU YAPILAN SİYASET DEĞİL”

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya: Bu yapılan siyaset değil, provokasyon ve suç işlemeye tahrik ve teşviktir. İBB üretemediği Halk Ekmek’e dün yüzde 60 zam yaptı. Bu ekmeği daha ziyade fakir fukara aldığına göre ona destek olmak bu mudur? Yarın insanlar su bedelini, otobüs ücretini ve emlak vergisini ödemezse ne olacak?

“TEK KİŞİLİK ŞOVU SEVDİ”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: YouTube kanalından sık sık video yayınlayan Kılıçdaroğlu için fiil ve teşviklerin doğru ya da yanlış, hukuki veya hukuk dışı olmasının hiç önemi kalmadı. Ergen kantin aktivisti duruşunu, dahası tek kişilik şovu çok sevdi.

“BUNLAR UCUZ ŞOVLAR!”

AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam: Mutfakta mum ışığında da telefonuna kayıt yaparsın. Sonra telefon şarjı için Presidential Suit’e geçersin. Bedava WI-FI ile videonun tweet’ini atarsın. Hazır gitmişken de otelde kalırsın. Sonra zaten faturayı cezalı ödedin mi ucuz şovun da bitmiş olur...

“HALKI İSYANA TEŞVİK”

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Elektrik fiyatlandırmasına ilişkin itiraz ve öneri, demokratik haktır. Ancak Kılıçdaroğlu’nun ‘Faturamı ödemiyorum’ diyerek başlattığı girişim, iyi niyetten uzaktır, gayriciddidir. Hatta isyana teşviktir, yıkıcıdır. Hak meşru zeminde, siyasi sonuç sandıkta aranır.

“FATURANI BEN ÖDEYECEĞİM”

TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Hasan Çilez : Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim. Türk halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa ‘Ben yaptırdım’ demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika.

TEPKİ GELİNCE "KİŞİSEL PROTESTO" DEDİLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "zamlar geri alınana kadar faturamı ödemeyeceğim" şeklindeki açıklaması büyük tepki çekti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız" dedi.

Bahçeli emri vermişti! Kılıçdaroğlu'na ilk kandil Rize'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aydınlanması için her il teşkilatına kandil yollanması talimatı verdi. Bunun üzerine ilk kandil Rize’den CHP Genel Merkezi’ne doğru yola çıktı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: Elektriği kesilmeli Bahçeli:"Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm."

