Türkiye Gazetesi

Türkiye'de kış etkisini sürdürmeye devam ederken, karın etkili olduğu bölgelerde yaşam şartları ve ulaşım olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle 11 şubat cuma günü için birçok ilde eğitime ara verildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

AĞRI

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla; Ağrı il merkezinde, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullarda ve bağlı köy okullarında, 11 Şubat Cuma gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 11 Şubat Cuma gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır"denildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

KONYA

Konya’nın 16 ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlama sebebiyle 11 Şubat Cuma günü okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 11 Şubat 2022 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 11 şubat cuma günü için 9 ilde okullar tatil edildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü TAŞIMALI eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

KAYSERİ

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ve Hacılar ilçesinde eğitime ara verilirken, İncesu'da ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 3 ilçede hamile ve engelli vatandaşlar da izinli sayılacak.

AKSARAY

Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki bütün okullarda eğitime 11 Şubat günü ara verildiği belirtildi.

NİĞDE

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Türkiye kar altında! Okullar tatil edildi, yeni uyarı geldi Türkiye'de beklenen kar yağışı dün geceden beri yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. 55 ilde okullar tatil edilirken Meteoroloji yeni bir uyarıda bulundu. Son rapora göre bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı duyuruldu. İstanbul'da da başlayan yağışın aralıklarla süreceği açıklandı.

Kars'ta okullar tatil edildi Kars’ta yoğun kar yağışı sebebi ile eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Eğitime kar engeli: Muş genelinde okullar tatil edildi Aşırı kar yağışı sonrası, Muş'ta eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.