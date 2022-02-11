Türkiye Gazetesi

Boşanma davalarında sık sık emsal kararlara imza atan mahkeme bu kez 'soğuk su'yu boşanma nedeni saydı. İstanbul’da yaşayan 26 yıllık evli H.A.(53) karısı N.A.(51) evliliklerinde anlaşmazlıklar yaşayınca karşılıklı boşanmaya karar verdi. Bir çocuk sahibi çift 2019 yılında avukatları aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

'PSİKOLOJİK VE DUYGUSAL ŞİDDET UYGULADI'

Mahkemeye dava dilekçesi sunan koca H.A., karısının aşırı kıskanç olduğunu, uzun yıllardır aralarında duygu ve düşünce birliğinin sağlanamadığını söyledi. Eşi N.A. ise, aşırı kıskançlık gösterdiği yönündeki iddiaların aksine kocasının sadakatsiz davranışlarına rağmen çocuğu için katlandığını, eşinin kendisine ve çocuğuna karşı ilgisiz, sevgisiz davrandığını, evlilikleri boyunca kendisine psikolojik, duygusal ve ekonomik şiddet uyguladığını belirtti.

KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU

Davaya bakan Anadolu Aile Mahkemesi dosyayı karara bağlayarak çiftin sık sık tartıştıkları, kocanın karısına ve çocuğuna karşı ilgisiz ve soğuk davrandığı, evi terk ederek eşinin geçimi ile ilgilenmediği, müşterek eve ait abonelikler ile eşine verdiği kredi kartını iptal ettiği ve H.A.’nın karısı N.A.’ya bakkal çırağıyla soğuk su gönderdiği kaydedildi. Taraflar arasında yaşanan bu olaylarda koca H.A'nın ağır kusurlu olduğunu vurgulayan mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verdi.

55 BİN LİRALIK TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Adamın eşine bakkal çırağıyla soğuk su göndererek kadınlık gururunu rencide ettiğini belirten mahkeme, boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kadının kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle kocanın 55 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

'MAHKEME EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR VERDİ'

Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Veysel Kesat, "Aile Mahkemesi’nin verdiği bu karar da emsal bir karar niteliğindedir. Erkeğin gerçekleştirmiş olduğu bu fiilin eşine karşı onur kırıcı, rencide edici hareket olduğu kabul edilmiş, bundan dolayı da manevi tazminata hükmederek davayı karara bağlamıştır” dedi.

'BOŞANMA SÜRECİ SAYGI ÇERÇEVESİ İÇİNDE GEÇİRİLMELİ'

Avukat Kesat, "Aile Mahkemesi, kadın lehine manevi tazminat davasına hükmetmiştir. Bizler avukat olarak boşanma davalarında taraflara boşanma aşamasında herhangi bir şekilde kişilerin kişilik haklarına yönelik veya rencide edici bir fiilde bulunmamalarını, özellikle çocuklarının bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebileceklerini be bu süreci saygı çerçevesi içinde geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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