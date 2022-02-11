Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Yunanistan'a kaçak yollarla girmek isterken Edirne'de yakalanan 5 kişiden 3'ünün FETÖ'cü olduğu bildirildi.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
MSB açıkladı: 29 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den 'FETÖ' iddialarına sert tepki MSB: "Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine sayın bakanımız ve bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz."