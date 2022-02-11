Türkiye Gazetesi

Doğu Bölgesinde etkisini sert bir şekilde sürdüren kar, yer yer 5 metre yüksekliği bulmuş ve ulaşım yollarını kapatmıştı. Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ile Erzincan illerinde tipi ve kar nedeniyle 738 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ERZURUM'DA 474 YERLEŞİM YERİNİN YOLLARI KAPANDI

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 474 mahalle ve mezranın yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Büyükşehir Belediyesinin 1000 kişilik dev ekibiyle kapalı yolların açılması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Doğu Bölgesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok ilde 738 yerleşim yerinin yolları ulaşıma kapandı.

DİĞER İLLERDE İSE 264 YERE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Iğdır'da 24, Kars'ta 11, Ağrı'da 87 ve Erzincan'da ise 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bitlis rekorunu tazeledi, kar 7 metreye kadar ulaştı Bitlis rekorunu tazeleyerek bu yılda en çok kar yağışı alan il oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 5,5, yüksek kesimlerde ise 7 metreye kadar ulaştı.

Bitlis'te karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi kurtarıldı Bitlis'te iki köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek 10 kişinin imdadına jandarma yetişti.

Kar ve tipi geçit vermedi: Cenaze, kepçeyle mezarlığa taşındı Erzincan’da vefat eden 96 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi, kar ve tipinin geçit vermediği Pülümür yolunda kepçeyle taşınarak mezarlığa götürüldü.