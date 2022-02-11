Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü koronavirüs testinin pozitif çıkıtğını açıklamıştı. Dün ve önceki gün yapılan testler negatife dönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karantina süresi de sona ermiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan karantina süresinin dolmasının ardından bugün Cuma namazı için ÇamlıcaCamii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu süreci diyebilirim ki çok rahat atlattık. Tabiki bunda aşının faydası muhakkak oldu. 2 Sinovac 3 Biontech aşısını yaptırdığım için koronavirüsü rahat atlattım. 4-5 gün içerisinde negatife döndüm. Bugün de cuma ile birlikte halkımla buluşayım istedim.

EMİNE ERDOĞAN'IN SON DURUMU

Emine Hanım benden 1 gün sonra pozitif çıktı. Henüz atlatamadı.

PAZARTESİ BAE'YE ZİYARET

Karantina sürecimde de çalışmalarıma devam ettim. Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorum.

Muhalefetin elektirik ve doğalgaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkartmak gerekiyor. Vatandaşlarımıza her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

400'e yakın mesaj vardı. Onları gözden geçirdim. Onlara geri dönüş yapacağım. Dünya liderlerinden de geçmiş olsun mesajları vardı.

Bugün bin Hatmi Şerif'in indirilmesi de bizim için ayrı bir güç oldu.

Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.