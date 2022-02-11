Türkiye Gazetesi

Ordu'da bir özel hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan bir kişi 16 Kasım 2017'de gerçeğe aykırı beyanla izin almaya çalıştığı ve çalışma arkadaşları ile Whatsapp üzerinden şirket yetkililerine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından savunması istendi ve 21 Kasım'da savunmasını gönderen çalışanın, 22 Kasım'da iş akdi feshedildi.

İŞ MAHKEMESİ HAKLI BULDU, İSTİNAF İSE KARARI BOZDU

Bunun üzerine işten çıkarılan kişi dava açtı ve Ordu İş Mahkemesince haklı bulunmasıyla işe iade davası kabul edildi. Kararın istinafa taşınması üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi ise feshin haklı sebebe dayandığına karar vererek, yerel mahkeme kararını kaldırdı.

KONU AYM'YE TAŞINDI

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından işten çıkarılan kişi bireysel olarak Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ordu'da hastanede çalışan bir kişi hastane yönetimine WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen yazışmalarda hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı ve Anayasa Mahkemesi tarafından bu durum hak ihlali sayıldı.

'HABERLEŞME HÜRRİYETİ HAKKININ İHLALİ'

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı ile Anayasa'nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyeti hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

İşveren tarafından, iş yerinde kullanıma tahsis edilen bilgisayar üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünde açık bir bilgilendirme yapılmadığı aktarılan kararda, bunun işe iade davasında da dikkate alınmadığı belirtildi.

BİLGİLENDİRME YAPILMADIĞI İÇİN HUKUKA AYKIRI

Kararda buna ilişkin, "Yargılama sürecinde feshin temel sebebini oluşturan WhatsApp mesajlaşma programı ile iletişime veya iş yeri bilgisayarlarında özel iletişime yönelik böyle bir bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığı derece mahkemelerince tartışılmamış, başvurucunun kendisi alenileştirmediği halde onun rızası alınmadan ve önceden bir bilgilendirme yapılmadan mesaj içeriklerine hukuka aykırı olarak erişildiği yönündeki esaslı iddialarının karşılanmadığı anlaşılmıştır." tespiti yer aldı.

ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİ KONUSUNDA AYKIRI

Söz konusu mesajlaşma programının kişisel kullanıma ilişkin olduğunun herkesçe bilindiği ve işverence denetlenmesinin başvurucunun özel hayatının ve haberleşmesinin gizliliğinin korunması konusundaki makul beklentisine aykırı olduğuna işaret edilen kararda, "Mahkemece programın içinde yer alan yazışmaların ne suretle denetlendiğine, içeriklerinin feshe dayanak alındığı hususunun gerekli olup olmadığına ve başvurucunun özel hayatı ile haberleşmesine olan etkisine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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