Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre ve teröriste geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 33 olduğu ifade edildi.
MSB: 1 Ocak'tan bu yana 316 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı,Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak’tan itibaren düzenlenen 18 operasyonda 316 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Yunanistan, 2022’de askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir" dedi.
MSB açıkladı: 33 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmasının ardından 4 teröristin öldürüldüğünü belirterek toplamda 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.