Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarını hedef aldı.

Çelik, 'siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir' dediği Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için "Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır” dedi.

"MUHALEFET YETENEĞİ OLMAYAN KANUNSUZLUĞA SAVRULUR"

Bir parti için muhalefet üretmenin yetenek işi olduğunu belirten Çelik, “Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez. Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur” ifadelerini kullandı.

Fatura ödemem çağrısına tepki yağıyor: Kılıçdaroğlu zararı cebinden karşılasın Hukukçular, CHP liderinin “Elektrik faturamı ödemeyeceğim" mesajı için "Vatandaşın bu sözlere inanıp da ödemediği faturalar, Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilmeli” dedi.

Bahçeli emri vermişti! Kılıçdaroğlu'na ilk kandil Rize'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aydınlanması için her il teşkilatına kandil yollanması talimatı verdi. Bunun üzerine ilk kandil Rize’den CHP Genel Merkezi’ne doğru yola çıktı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: Elektriği kesilmeli Bahçeli:"Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm."