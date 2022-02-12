Türkiye Gazetesi

Halil Falyalı, 8 Şubat günü KKTC'deki evine doğru ilerlediği sırada gerçekleşen suikast sonrası hayatını kaybetmişti. Falyalı'nın ailesinin de bulunduğu araçta şoför Murat Demirtaş da hayatını kaybetti. Otel, casino, gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın öldürülmesi sonrası KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başladı. Titiz şekilde yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir noktaya odaklanıldı. 26 Ocak'ta Yeşilköy'adeki balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

Sabah'ın haberine göre Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı'nın ortak oldukları belirlendi.

Halil Falyalı'nın profesyonel bir suikast ile evine giderken öldürülmesi KKTC'de ülkenin gündemine oturdu. Türkiye'de de Halil Falyalı cinayeti oldukça dikkat çekti. Falyalı'nın ölümündeki sır perdesinin ortadan kaldırılması için KKTC'de tüm Emniyet birimleri seferber edildi.

Şu ana kadar 3 kişi gözaltına alınırken cinayetin aydınlatılması için ekiplere Türkiye'deki Emniyet birimlerinden de her türlü destek veriliyor.

HALİL FALYALI NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Halil Falyalı (53) Girne'deki otelinden eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru giderken Çatalköy bölgesinde, yolunu kesen bir otomobilden inen saldırganların gerçekleştirdiği suikastte şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü. Kaleşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'ya 16 mermi isabet etti. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın sahte plaka olduğu belirlendi.

Tüm ihtimalleri titizlikle yürüten ve ortak bir çalışma yürüten güvenlik güçleri, tetikçi olduğu belirtilen 3 kişinin sürat teknesiyle Türkiye'ye kaçtığı iddialarını da araştırıyor.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ece Erken'in avukat ve iş insanı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında Kadir Yasak isimli şahıs tarafından öldürülmüştü. Silahlı saldırıda Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de yaralanmıştı. Olayın bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilmişti.

Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi İstanbul’da gözaltına alındı Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı silahlı saldırıda öldürüldü Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil tutuklandı Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa’da yakalanan şüpheli Seccad Y. tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli ise serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.