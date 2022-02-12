Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 2015 yılında başlatılan ‘81 ilimiz Kudüs’te’ organizasyonu kapsamında çok sayıda vatandaş ibadet ve gezi amacıyla Kudüs’ü ziyaret etti. Koronavirüs sebebiyle 2020 yılından beri yapılamayan turlar yaklaşık iki yıllık sonra bugün itibariyle tekrardan başladı.

Diyanet bünyesinde düzenlenen Kudüs turuna katılan yolculardan biri olan Ahmet Çetinkaya, imamın turun başladığını haber vermesi üzerine tura katılma kararı aldıklarını ardından taleplerinin kabul olduğunu belirterek " İşlemlerimiz tamamlandı şimdi de gidiyoruz. Heyecanlı ve çok mutluyuz. Osmanlı’nın ayak izlerini görebilmek için, ilk kıblemiz olduğu için oraları ziyarete gidiyoruz." dedi.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yapılamayan Diyanet bünyesindeki Kudüs turları bugün itibarı ile tekrardan düzenlemeye başladı.

YAKLAŞIK 2 YIL SONRA İLK TUR

Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Kudüs turlarının yeniden başladığını ifade eden İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, “2015 yılında Kudüs turlarımız başlamıştı. Daha çok umre bağlantılı Kudüs turları pandemi süreci girdikten sonra salgının etkisiyle bu turları gerçekleştiremedik. Şimdi 2021 yılında 2022 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’mız onların geliştirdiği proje ile ‘81 ilimiz Kudüs'te projesi ile Kudüs ziyaretleri tekrar hayata geçirildi. Sene başında da pandemiden dolayı gerçekleştiremedik. İlk turumuzu bugün gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin değişik yerlerinde 33 kişi gidiyor. Ayın 15’nide gidecekler var 25’nde gidecekler var” dedi.

33 KİŞİLİK KAFİLE DUALARLA UĞURLANDI

Türkiye'nin dört bir toplanıp İstanbul Havalimanı’da bir araya gelen 33 kişilik ilk kafile, havalimanındaki işlemlerin tamamlanlasının ardından dualarla yola çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki yeniden başlayan Kudüs organizasyonlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenir.

Diyanet'ten fetva haberlerine tepki: İnsanlık dışı Sosyal medyada "baldız fetvası" başlığıyla dolaşıma giren haberlere, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tepki verildi. Diyanet kaynaklarından yapılan açıklamada, 2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtılıp servis edildiği belirtilerek, algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırma çabasının insanlık dışı bir davranış olduğu vurgulandı.

Diyanet'ten uyarı: Cami içlerine sıra koymayın Diyanet’in hazırladığı kılavuzda, cami içine sıra konulmaması, kıble tespitinin mutlaka Müftülük tarafından yapılması, ihtiyaca ve nüfus yoğunluğuna göre cami yapılması tavsiye edildi.

Diyanet'ten hutbe: İyi bir mümin fahiş fiyat uygulamaz Vatandaşın cebini yakan marketlerdeki fahiş fiyatları, hükûmet yakın takibe aldı. Bu durumu Diyanet de gündeme getirdi.