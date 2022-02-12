Türkiye Gazetesi

Dünyada farklı ülkelerde eş zamanlı olarak yapılan #StandWithUkraine (Ukrayna'nın Yanında Kal) etkinliğine Türkiye’den katılanlar da oldu. Ülkeleriyle dayanışmalarını göstermek isteyen Ukraynalılar Samsun’da Karadeniz Ukraynalılar Derneği önünde bir araya geldi. Ülkelerinin egemenliğine verdiği destekten ötürü Türkiye’ye teşekkür edildi.

UKRAYNALILARDAN TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE MESAJI

Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Lıudmyla Shymko, “Türkiye’nin 4 köşesinde faaliyet gösteren 18 Ukrayna derneği ‘Ukrayna’nın yanında kal’ kampanyası düzenliyorlar. Bu kampanya Ukraynalıların yaşadığı farklı ülkelerde yapılıyor ve tüm dünyada birlik ve beraberliği teşkil ediyor. Bu birlik tezahürü Ukrayna’ya karşı devam eden Rus saldırganlığı ve Rusya’nın 8 yıl önce Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş şartlarına karşın ülke halkımıza ve ordumuza olan desteğimizi ve dayanışmamızı gösteriyor. Bugün Türkiye’de yaşayan tüm Ukraynalılar Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için komşu ülke Türkiye’ye teşekkür ediyorlar” dedi. Açıklamaların ardından Türkiye ve Ukrayna milli marşları okunarak etkinlik son buldu.

İngiliz Savunma Bakanı: Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, Rusya ile bir çatışma halinde Ukrayna'da İngiliz askerlerinin olmayacağını söyledi.