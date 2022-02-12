Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yaptı. Türkiye'nin, Ukrayna'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiği belirtilen duyuruda, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahatten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadesi yer aldı.

Duyuruda, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri alması ve mecburi seyahatleri öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temas kurmaları önerildi.

Ayrıca acil durumlarda Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi' ile irtibata geçilebileceği belirtildi.

BİRÇOK ÜLKEDEN VATANDAŞLARINA UYARI

Rusya-Ukrayna geriliminin artması üzerine birçok ülkeden vatandaşlarına bölgeden ayrılma talimatı ve seyahat uyarısı geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını istedi. İtalya Dışişleri Bakanlığı Kriz Birimi tarafından yapılan duyuruda, "Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşları tedbiren geçici olarak Ukrayna’yı uygun ticari araçlarla terk etmeye davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Donetsk, Luhansk ve Kırım'a seyahat etmenin kesinlikle tavsiye edilmediği de hatırlatıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğinde acil görevi bulunmayan tüm personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi. ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğinde acil görevde bulunmayan tüm personeline Ukrayna sınırında devam eden Rus askeri yığınağı nedeniyle işgal ihtimaline karşın ülkeden ayrılma talimatı verdi. Açıklamada, "Diplomatik personelin azalmasına rağmen büyükelçiliğin çekirdek ekibi, özverili Ukraynalı meslektaşlarımız, Dışişleri Bakanlığı ve ABD personeli, Ukrayna'nın güvenliğini, demokrasisini ve refahını desteklemek için aralıksız diplomatik ve yardım çabalarını sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, istisnai durumdan dolayı Ukrayna'daki Iraklı vatandaşlara ülkeden ayrılmaları talimatı verildiği belirtildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik personelinin can güvenliği göz önünde bulundurularak memur ve çalışanlara yıllık izinlerini kullanmalarının istendiği kaydedilen açıklamada, Irak vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında da bulunuldu.