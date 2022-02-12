Türkiye Gazetesi

Ege Denizi yönünden gelen Rus donanmasına ait Rostov Na Donu isimli denizaltı saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyen denizaltı, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

RUS DENİZALTI KARADENİZE DOĞRU YOL ALDI

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz’e doğru ilerleyen denizaltına boğazı geçişi sırasında 2 Sahil Güvenlik botu refakat etti. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz’e doğru yol almıştı.

İngiliz Savunma Bakanı: Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, Rusya ile bir çatışma halinde Ukrayna'da İngiliz askerlerinin olmayacağını söyledi.