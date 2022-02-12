Türkiye Gazetesi

Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı düzenlendi. 1 merminin pencere camına bir merminin de pencere pervazına geldiği saldırıda; ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Saldırıda 1 merminin pencere camına bir merminin de pencere pervazına geldiği öğrenildi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay, Osmaniye Belediyesi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen kişi ya da kişiler belediye binasının başkanlık bölümüne silahla rastgele ateş açtı. Saldırı sonrası silahlı saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belediye binasına gelen ekipler geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. 1 merminin pencere camına bir merminin de pencere pervazına geldiği saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.



Öte yandan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere yönelik yakalama çalışması başlattı.

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