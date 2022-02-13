Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Sağlıkta son günlerde artan şiddet olaylarına karşı Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda yeni kanuni düzenleme hazırlanıyor. Sağlıkta şiddet konusundaki hapis cezalarının paraya çevrilmesinin önüne geçecek şekilde düzenleme yapılacak. Mevcut düzenlemeye göre, sağlık personelini kasten yaralama suçunun 3 yıla kadar cezası bulunuyor. Fakat iyi hâl ve infaz rejimi uygulaması gibi faktörlerle failler en fazla 6 ay hapis cezası alıyor ve bu ceza, para cezasına çevrilebiliyor. Yeni yapılacak düzenlemeyle şiddet uygulayanlara verilen cezanın paraya çevrilmesinin önüne geçilmesi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasına son verilmesi amaçlanıyor. Ayrıca doktor hatalarını gerekçe göstererek son dönemde artan tazminat davalarına da çözüm getiriliyor. Hâkim ve savcıların verdikleri kararlar sebebiyle sadece devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesine benzer bir uygulama doktorlar için de getirilecek. Doktor hatası iddiasıyla açılacak tazminat davalarının ‘Kesin Adli Tıp Raporu’ şartına bağlanması da tartışılan formüller arasında.

Doktora tabancayla saldıran sanıktan pes dedirten savunma Kayseri'de bir doktora tabancayla saldırarak ayağından yaralayan sanık, öldürme kastının olmadığını belirterek kendisini, "İstesem öldürürdüm” sözleriyle savundu.

Doktora bıçakla saldıran zanlıya hapis cezası kararına Koca’dan dikkat çeken yorum Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram Nargüner'in 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmasının ardından açıklama yapan Bakan Koca, söz konusu kararın sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilere ders olacağını belirtti.

Avcılar’da doktora yumruklu saldırı Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’ne koronavirüs aşısı yaptırmaya gelen çiftin oğulları ile doktor arasında çıkan tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya döndü.