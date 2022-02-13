Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı. 2017'de başlatılan Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi kapsamında yaklaşık 300 teknik personel arazide incelemede bulundu ve bugüne kadar 34 bin 593 heyelan, 4 bin 822 kaya düşmesi, 880 çığ, 604 obruk olayı kayıt altına alındı.

ALARM VEREN BÖLGELER

Kayıt altına alınan veriler arasında Türkiye'de geçen yıl meydana gelen doğa kaynaklı afetler de yer aldı. ARAS Projesi kapsamında oluşturulan afet risk haritasına göre, 2021'de 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi olayı ve 39 heyelan meydana geldi.

En çok heyelan Batı ve Doğu Karadeniz'de, en çok orman yangını ise Ege ve Akdeniz'de yaşandı.

2021'DE 23 BİN 753 DEPREM OLDU

AFAD koordinasyonunda, geçen yıl 1760 olaya müdahale edildi. Düzce, Rize, Artvin selleri ile Batı Karadeniz sel afetlerinde toplam 14 bin 157 personel, 5 bin 26 araç görevlendirildi.

Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da meydana gelen orman yangınlarına ise 22 bin 619 personelle müdahale edildi, 7 bin 935 araç ve iş makinesi kullanıldı.

Ayrıca geçen yıl ülke genelinde 23 bin 753 deprem meydana geldi.

Uzmanından deprem açıklaması: Deniz suyu çekilmelerini deprem olarak yorumlamak doğru değil Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir aydır devam eden deniz çekilmesini yorumlayan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, deniz çekilmesinin depremin habercisi olmadığını söyledi.

'AFAD Acil' hayat kurtaracak... Mobil uygulama erişime açıldı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, ‘AFAD Acil’ isimli yeni bir mobil uygulamayı erişime açtı. Bu uygulama ile vatandaşlar afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden daha kolay ulaşabilecek.