Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gıda ürünlerinde KDV indirimlerine ilişkin denetimlerin yapılacağını bildirdi.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirten Muş, şunları kaydetti:

"81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın."

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gıdada KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KDV indirimi pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

KDV'si yüzde 1'e indirilen gıda ürünleri neler? Gıdada KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu “Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri” kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e düşürülecek. Gıdada KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu. İşte indirime girecek olan o ürünler..

Erdoğan açıklamıştı: KDV indirimi Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranına ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.