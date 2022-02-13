Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre, 73 bin 787 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 oldu. Bir günde toplam 419 bin 556 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 70 bin 169 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,78 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,74 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 7 bin 120’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

13 Şubat 2022 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

13 Şubat 2022 koronavirüs haritası

BAKAN KOCA'DAN YENİ VAKA SAYISI VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler” dedi.

12 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 448 bin 347 COVID-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişi pozitif çıktı, 272 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi devam eden ağır hasta sayısının bin civarında olduğunu açıkladı.

11 Şubat koronavirüs tablosu açıkladı, vaka 95 bin 65 Sağlık Bakanlığı, 11 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Son tabloda 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi, 253 kişi ise hayatını kaybetti. Vaka ve vefat sayısında dünkü verilere göre düşüş yaşanması dikkat çekti.

Koronavirüs ortaya çıktığından beri yayladan inmediler Koronavirüs salgınının başında çıktıkları yayladan bir daha inmeyen Ömer ve Huriye Birinci çifti, bu tarz yaşamın bilmeyenlere zor geldiğini ancak kendilerinin alıştığını belirterek tek başlarına yaşadıkları yayladan dönmeye niyetleri olmadığını belirttiler.