Türkiye Gazetesi

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Altı partinin yol haritalarını açıklamak için tarihe ‘postmodern darbe’ olarak geçen ve demokrasimizin kara günü olan 28 Şubat’ı seçmesi tepkileri beraberinde getirdi. Bu buluşmaya ve seçilen tarihe AK Parti sert sözlerle yüklendi:

> AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: En çok sevdikleri tarihte 28 Şubat’ta toplanıp bildiri yayınlayacaklar.

> AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci: 28 Şubat’ın milletimiz için ne ifade ettiği ortadadır. Sözde güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağı için bu tarihin seçilmiş olması, kanaatime göre tesadüf değildir. Özledikleri, murat ettikleri Türkiye, 28 Şubat Türkiye’sidir.

> TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya: 28 Şubat’ta açıklama yapacaklarmış. Anlaşıldı daha önceki bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, 5 yılda bitmişti. Proje birlikteliği bu defa 1 yıl bile sürmeyeceğini hep beraber göreceğiz inşallah. Dağılabilirsiniz…

> AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu: Fotoğrafı HDP’nin hangi eş başkanı çekti? Sizi sıraya dizen kim? Önerdiğiniz sistemde devletimizi ve milletimizi temsil eden cumhurbaşkanını kim seçecek? Doğrudan milletimiz mi yoksa parlamento mu? Bu sorunun cevabını kamuoyuna açıklamalısınız!

> AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal: 6 muhalefet liderini aktör yapan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’dir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem iddialarıyla ortaya koydukları herhangi bir şey ortada yok. Bugünkü siyasal varlıklarını Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne borçlular.

> TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili Ramazan Can: Bir ömür kavga ettiğiniz zihniyete gidip uşak olunuz. Niye? Size makam veren lideri yıkmak için. Kurban olduğum Allah yıktırmayacak. Sadakatsizler sizi. Sen bakan ol, hatta başbakan ol sonra git sığıntı ol… Yuvarlak masadan köşeli karar çıkmaz.

Millet İttifakı’nda yuvarlak masa toplantısı tehlikede Ahmet Davutoğlu’nun ittifaka dâhil olmak konusunda hâlen ikna olmadığı, liderlerin bir araya gelmesi sürecinin bu yüzden geciktiği konuşuluyor.