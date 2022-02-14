Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4,5 yıllık aranın ardından Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emîrliklerine (BAE) bugün iadeiziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmî ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler ileri bir noktaya taşınmış olacak.

Birleşik Arap Emîrlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed en-Nahyan’ın 24 Kasım 2021’deki Ankara temaslarında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında doğrudan yatırımları içeren 10 anlaşma imzalanmıştı. BAE ile yatırım anlaşmalarının imzalandığı bu dönemde önümüzdeki süreçte karşılıklı ilişkilerde yeni konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İki gün sürecek ziyaret kapsamında, yapılacak görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve ticaret konuları masaya yatırılacak. Ayrıca enerji, sağlık, tarım, turizm, enerji başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini ilerletecek 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

YATIRIMLAR İÇİN FIRSAT

Son zamanlarda olumlu ilerleyen siyasi ilişkilerin gelecek dönemde ticaret hacmine de yansıması bekleniyor. Başta savunma sanayi olmak üzere yeni yatırımlar için de fırsat aralanması bekleniyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Dubai Expo 2020’de düzenlenecek ‘Türkiye Millî Günü’ etkinliğine katılacak.

İHRACAT YÜZDE 91 ARTTI

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2020’ye kıyasla yaklaşık yüzde 9 azalarak 7,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye’nin BAE’ye ihracatı yüzde 91 artışla yaklaşık 5,2 milyar dolara çıkarken bu ülkeden ithalatı yüzde 58 azalarak 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

BAE'de Erdoğan hazırlığı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Dubai kentinden bulunan ve dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’ya Türk bayrağı yansıtılarak, İstiklal Marşı dinletildi.