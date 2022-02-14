Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesinde yaşanan olayda özel bir scooter firmasının deposunda yangın çıktı. 4 katlı bir binanın zemin katında başlayan yangının, scooter bataryalarının patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depoda yoğun duman sebebiyle göz gözü görmezken, çevredeki vatandaşlar yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Beylikdüzü’nde bir sanayi sitesinde bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafaından kontrol altına alındı.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Depoda yangının nasıl çıktığını anlatan görgü tanıklarından biri "Scooter deposunda çıktı yangın. İlk başta scooter bataryalarında patlamalar yaşandı. Giriş katta bizim işyerine ait bir kompresör vardı, biz ilk başta o patladı sandık. Ama depo kısmında çıkmış yangın. Tabi durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Şuanda ekipler yangına müdahale ediyor. Ben deponun üst katındaydım. Dumanlar çıkmaya başlayınca ise binayı terk ettim. Şuanda ise bir ölü veya yaralı bilgisi yok” dedi.

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