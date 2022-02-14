Türkiye Gazetesi

Teröre ve teröriste geçit vermeyen Mehmetçik, operasyonlarına devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2, Sincar’da 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.