Türkiye Gazetesi

Eskişehir'in Gökmeydan Mahallesinde bir kıraathanede, işletmeci Ali Bahri Gürcan ile Hüseyin Ö. arasında poker oynadıkları esnada ‘rest çekme’ nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönünce kavgada darp edilen Hüseyin Ö., arabasından aldığı silah ile kahvehane işletmecisi Ali Bahri Gürcan’a ateş etti. Yaralanan Gürcan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardındn Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

ÜÇ SÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö. ve kendisine yardım ettiği tespit edilen Soner K. (35) ile İran uyruklu Behrouz M. (43) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kıraathane'de çıkan tartışma sonucu darbedilen Hüseyin Ö., silahla kıraathane sahibi Ali Bahri Gürcan’ı öldürdü ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs gazetetcilerin sorularına 'hak etti' diyerek cevap verdi.

'PİŞMANIM AMA HAK ETTİ'

Adliyeye girerken gazetecilerin ‘Neden yaptın’’ ve ‘Pişman mısın?’ sorularına cevap veren Hüseyin Ö. “Kim kimi durduk yere öldürmüş. Hak etti, ölecekti. Pişmanım ama hak etti” ifadelerini kullandı.

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