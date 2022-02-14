Türkiye Gazetesi

Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı. Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.



MSB Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ'cüyü yakaladı Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 FETÖ'cüyü yakaladı



MSB'den 'FETÖ' iddialarına sert tepki MSB: "Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine sayın bakanımız ve bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz."