Türkiye Gazetesi

ERCAN SEKİ | ABU DABİ

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Birleşik Arap Emîrliklerini son olarak başbakan olduğu dönemde 2013 yılında ziyaret ettiğini hatırlattı.

Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid’in kasım ayında Ankara’daki temasları ile birlikte ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattıklarını dile getiren Erdoğan, aralıkta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ocakta da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Emîrlikleri ziyaret ettiğini söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizin yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Kuruluşunun 50. yılını idrak eden Birleşik Arap Emîrlikleriyle dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız. Türkiye ve Birleşik Arap Emîrliklerinin diyalog ve iş birliği, tüm bölgemizin barış ve istikrarı bakımından önem taşıyor. Körfez Bölgesi’ndeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay Abu Dabi’ye yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıları güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, terörün her türlüsüne karşı olduklarını ve özellikle bölgelerindeki ülkelerin teröre karşı iş birliğinin önemini her fırsatta vurguladıklarını ifade etti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

Yaklaşık 5,5 milyar doları ihracatımız olmak üzere, 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle Birleşik Arap Emîrlikleri önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları Birleşik Arap Emîrliklerinde bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla Birleşik Arap Emîrlikleri yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10’uncu pazarı konumundadır. Birleşik Arap Emîrlikleri de Türkiye’deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Gerek gerçekleştireceğimiz görüşmeler gerek imzalayacağımız anlaşmalarla inşallah bu yönde önemli mesafe alacağımıza inanıyorum.

MÜEYYİDELERİMİZ AĞIR OLACAK

Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den 1’e indirilmesinin ardından hafta sonu bazı marketlerin fiyat artışı yaptığı yönünde iddialar olduğu belirtilerek fiyat artışıyla mücadele konusundaki soru üzerine şunları söyledi:

Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanı’m gerek Ticaret Bakanı’m açıklamalarını yaptılar ve kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik, bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır.

BAE’li ses sanatçısından Erdoğan’a anlamlı sürpriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sebebiyle sürpriz yapmak isteyen BAE’li ses sanatçısı, “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını Erdoğan için yeniden seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Abu Dabi’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı, yapılacak görüşmede iki ülke ilişkileri ve ticaret konuları masaya yatırılacak ve 12 anlaşma imzalanacak.