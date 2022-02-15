Türkiye Gazetesi

Terör örgütü ve destekçilerinin en yoğun olduğu bölgelerden biri Muş'ta gösteri ve yürüşlere yasak getirildi. Konuya ilişkin Muş Valiliği, terör örgütüne destek verenlerin terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonları bahane ederek toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabileceğini belirtti.

Valilik, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceğini, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilerek halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiğini açıkladı.

EYLEM ÇAĞRILARINA ÖNLEM AMAÇLI YASAK

Valilik tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki günler için yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapıldığı vurgulandı ve açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’inci, 19’uncu ve 22’nci maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11’inci maddesi (A) ve (C) fıkrası hükümleri kapsamında valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde ‘polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı’ meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık ve kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, basın açıklaması, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları ‘taşıt, mobil vb. araçlar’ ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon, dron ve paramotor, planör uçurtmak, anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma ve taşıma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster, pankart asma, sticker yapıştırma gibi tüm etkinlikler 14.02.2022 günü saat 00.01 ile 18.02.2022 günü saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır.”

İstanbul Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı Kartal Kaymakamlığı, açık ve kapalı tüm alanlarda bugünden itibaren 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valiliğinden toplantı ve yürüyüş yasağı Gaziantep Valiliği tarafından Olağanüstü Hal Kanununu kapsamında 01 Ekim 2017-01 Kasım 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak “Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb.” etkinlikler yasaklandı.

Ankara'da toplantı ve yürüyüş yasağı Ankara Garı önünde meydana gelen patlamanın birinci yılı olması nedeniyle, 10 Ekim’de başta gar ve yakın çevresi olmak üzere Ankara genelinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması yasaklandı. Ankara’da, sadece sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulacak sembolik bir grubun anma etkinliği yapmasına izin verilecek.