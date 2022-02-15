Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi’de BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE, Körfez bölgesindeki önemli iş ortağımızdır.

Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar, Türk ekonomisinin gücünü, 20 yılda yapılanları açıkça göstermiştir. Salgın sürecini suhuletle yönettik. Küresel ekonominin küçüldüğü dönemde biz ekonomimizi büyüttük. Geçen sene rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmini yakaladık. Dünyada dengeleri alt üst eden salgın, bizim gibi ülkelerin karşısında yeni pencereler açmıştır. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor. Firmalar üllkemize yönelik yatırımlarını genişletmekteler. Uluslararası doğrudan yatırım alan 2. ülke olmamız, Türkiye'ye olan güveni göstermektedir. Altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız, uluslarasrası yatırımcılara ilave fırsatlar sunuyor. Denizbank ve Yarımca Limanı gibi başarılı örnekler hepinizin malumudur.

Liderlerin görevi, ticaretten savunmaya, turizmden ulaştırmaya kadar, zemini tesis etmektir. Ticaret bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer kurumlarımız, yatırım projelerinde sizlere her türlü desteği vermeye hazırdır.

13 ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hükümeti arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan başkanlığındaki heyetler arası görüşmesinin ardından ikili anlaşmalar imza altına alınmıştı.