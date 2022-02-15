Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Tehditlere boyun eğen milletlerin kaçırdıkları fırsatlar onları sömürülen, kafeslenen ilkel bir duruma sürüklenmelerine neden olmuştur. Tarih sadece muktedirlerin yazdığı, muzafferlerin yaptığı sürükleyici bir serüven olmayıp, onuruna düşkün zulme düşman toplum ve milletlerin marifetidir. Böylesi bir hakikate en layık millet büyük Türk milletidir. Akan tarih nehrinin içinden Türk milletini çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmayacaktır."

"MHP GIPTA EDİLECEK BİR SEVİYEDEDİR"

"Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzak geleceği görebileceğimizin idrakinde olduk. Millete adanmış, ecdada vakfedilmiş, tarihe mal olmuş bir mücadele şerefiyle siyasetin temelini oluşturduk. MHP bir millet eseri, bir irade estetiğidir. Dışımız milletle, içimiz de Allah'la beraberdir. İlkelerimizden taviz vermeden ilerliyoruz. Düğüm içindeki düğümleri çöze çöze hızımıza hız, gücümüze güç katıyoruz. MHP, teşkilat kapasitesi, fikir kalıbı, siyaset kalitesiyle şükürler olsun ki gıpta edilecek bir seviyededir."

"MHP, A'dan Z'ye çelik gibidir iç ve dış gündeme hakimdir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye teşkilatlarımız tek sestir. Teşkilatlarımız diridir, partimizin de ana direğidir. Milliyetçi, ülkücü harekette biz vardır. Fitne ve dedikodu ayaklarımızın altındadır."

"BÖYLESİ CİNAYETE KİMSE KALKIŞMAMALI"

"Dünya nefesini tutmuş Rusya-Ukrayna arasında nükseden yüksek tansiyonun ağır sonuçlarına odaklanmıştır. Korkunç senaryolar havalarda uçuşmaktadır. Bu ülkenin çatışmaya girmesi risk ve tehdittir. Biden'ın dünya savaşını ifade etmesi krizin sınırlı bir alanda kalmayıp geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Böylesi bir cinayete kimse kalkışmamalıdır. Rusya Dışişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklama derin karamsarlık ortamında iyimserliği besleyen bir çıkış olarak değerlendirilmelidir."

"Bir yandan krizin artışını tahrik eden, kışkırtan ülkeler varken diğer yanda gerginliğin yatışmasını arzulayan ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu ikinci seçenekte yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk görevi değerlidir. Elbette hayırlı sonuçlara vesile olması yegane dileğimizdir."

ORTAMI KIZIŞTIRAN ADIMLAR

Biden'ın 'Rusya işgal ederse Almanya'ya birlikte müdahale ederiz' açıklaması, ABD'nin Polonya'ya askeri birlik göndermesi, Ukrayna'ya silah yüklü 14'üncü uçağı indirmesi krizi soğutmaktan çok canlı tutmaya yönelik adımlardır. Ortamı geren ABD, büyükelçiliğini boşaltmanın yanı sıra ülkedeki vatandaşlarını çağırmıştır."

"12 Şubat'taki Biden-Putin görüşmesinden bir uzlaşma çıkmamasına rağmen temasların sürmesi için fikir birliği kısmi bir gelişmedir. Savaşın çıkma ihtimalinden bahsedilmesi çatışmaların bahanesini oluşturmakta, ortamı kızıştırmaktadır. ABD yönetiminin istihbaratını delil gösterip, iddialarının doğru olup olmadığı kısa süre içinde açıklık kazanacaktır."

"MHP bu süreçte devletimizin ve hükümetimizin yanındadır."

"FIRSATÇILARA VE STOKÇULARA GÖZ AÇTIRILMAMALI"

"Milli Mücadele yıllarında millet istiklalinin peşinde rantiyeciler, stokçular ise varlıklarına varlık ekleme peşindeydi. Aynı şeyleri 2. Dünya Savaşı döneminde de söylemek yanlış olmayacaktır. Nimette en ön saflara geçenler sırayı külfet alınca her zaman geri planda durmuşlardır. Bugün döviz kuru artınca fiyatları kabartanlar döviz kuru indiğinde aynı ihtimamı göstermemiştir. Ekonomik adalet, ekonomik ahlak ve eşitlik toplum ve millet hayatına nüfuz etmek durumundadır. Fırsatçılara, stokçulara göz açtırılmamalıdır."

"Devlet üzerine düşeni yapmış, sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir. Sektör indirimleriyle temel gıdadaki düşüşler vatandaşlara can suyu olacaktır. Nimet külfet dengesinin kurulabilmesi için her sektörün taşın altına elini koyması acil bir ihtiyaçtır. Enflasyonla savaş milli seferberlik ruhu refakatinde yapılmalıdır. Hiçbir şart altında vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmesine tahammül edemeyiz."

YÜKSEK ELEKTRİK FATURLARI

"Yüksek elektrik ve doğalgaz fiyatları ile gıda fiyatlarının vatandaşımızın hayatına gölge düşürmesine kem duramayız. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artışlarının önüne geçmek durumundayız. Milletimiz ne istiyorsa onun yanında duracağız."

"Son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı rahatsız etmiş, sanayi tesislerimiz de bu rahatsızlığa ortak olmuştur. Elektriği satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli tedarik şirketleridir. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri ise EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kurum düzenlemeyi yeni baştan ele almalıdır."

"Özel dağıtım şirketleri karlılıklarını artırabilmek için kestirme yollara tevessül etmektedir. Yetersiz ve niteliksiz personel çalıştırılması, bakım işlemlerinin yapılmaması gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır. Isparta'da yaşanan kesintilerinin sebebi burada aranmalıdır. Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a verilmelidir. 2036 yılında kamuya dönecek olan dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir. Kamuya elektrik dağıtımının devlet eliyle, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir. Elektrik üretimi ve dağıtımı milli bir konudur. İnsanlarımızı elektrik faturalarının ablukasından çekip çıkarmak ortak mükellefiyettir."

"CHP'NİN İDDİALARI ASILSIZ, CAHİLCE"

"Elektrik faturalarındaki artışla ilgili CHP'nin iddiaları asılsızdır, cahilcedir. Şirketlerin faturaya zam yapması mümkün değildir. CHP lideri faturasını ödemezse elektriği kesilmelidir. Bu açıklama protesto değil provokasyondur."

"Ne CHP ne diğer zillet paydaşlarının bölgesel ve küresel sorunlar hakkında söz ettikleri duyulmamıştır. Bunlar tek bildiği masa etrafında toplanmaktır. Bir meczup TMT'yi suçlar, CHP'den destek gelir. Ar damarı çatlak olunca dikiş tutmazmış her yama. Hayata ve hadiselere karşı hiçbir yorum yapamaz, görüş ileri süremezler. Türkiye ekonomisinin dış kaynaklı çalkantılarını ağızlarından düşürmezler, teklifi sorulunca üç maymunu oynarlar. Dış politikada çıtları çıkmaz, Yunanistan mütecaviz tutumunu genişletirken bir CHP'linin milli bir duruşla itiraz ettiği görülmemiştir. Dünya savaşından bahsedilirken birisi Türkiye lehine değerlendirme yapamamıştır."

6 PARTİNİN BULUŞMASI

"Yatıyor güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar, kalıyor diyorlar. Hedefleri, politikaları yok, cumhurbaşkanı adayları yok. Zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamında 6+1 formatında buluştular. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme amacından başka hedefi olmayanların bir dağılma içinde oldukları belli olmuştur. Zillet ittifakı havlu atmıştır. 5,5 saatlik görüşmenin ardından yapılan açıklamada yeni hiçbir şey yoktur."

"Yuvarlak masa olunca ayak bir olur, o da HDP'dir"