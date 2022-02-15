Türkiye Gazetesi

Yüksek dağlar ve engebeli arazi şartlarının yanı sıra ve kış mevsiminin getirdiği zorluklarla da mücadele eden hudut kartallarının teröristle mücadele faaliyeti kararlılıkla devam ediyor. PKK’lı teröristlerin önceki yıllarda geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları yürütülen başarılı operasyonlarla tek tek temizleyerek güvenli hale getiren Mehmetçik, 92 üs bölgesi ve 18 taburla 171 kilometrelik hudut hattını tamamen kontrol altında tutuyor. Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla sınırı PKK’lı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, azim ve kararlılıkla hem bölge hem de Türkiye genelinin huzur ve güveni için operasyonlarını sürdürüyor.

TEHDİT UNSURLARI ANINDA BERTARAF EDİLİYOR

Yerli ve milli insansız hava araçlarıyla keşif ve hedef gözetleme teknolojisi sayesinde sınır hattında kuş uçurtmayan hudut kartalları zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla yürütüyor. Teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tek tek belirleyerek imha eden Mehmetçik, teröristlerin barınma alanları olan Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinden gelen tehdit unsurlarını da anında bertaraf ediyor.

2 BİN 200 RAKIMDA AMANSIZ TAKİP

Irak’ın sıfır noktasındaki 2 bin 200 rakımlı üs bölgesinde ‘hudut namustur’ bilinciyle görev alan Mehmetçik, aynı zamanda zorlu doğa şartlarıyla da mücadele ediyor. Dağlık arazi yapısının yanı sıra kış mevsiminin zorluklarına da göğüs geren hudut kartalları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde amansız takibini sürdürüyor. ‘Ara-bul-yok et’ konseptiyle operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelesine devam kararlılığı ortaya koyuyor.

SINIRDA KUŞ UÇURTULMUYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sayesinde sayıları büyük oranda azalan ve saklandıkları yerden çıkamayan teröristler, yer değiştirmek için harekete geçmeye çalıştıkları anda ise yerli ve milli teknolojik imkanlarla anında tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor. Yurt içinde huzuru hakim kılan Mehmetçik, sınırda da adeta kuş uçurtmayarak büyük bir özveriyle görevini yürütüyor. Bir zamanlar ilçe merkezine havan saldırılarının sık sık yapıldığı Balkaya Dağları’nda konuşlu üs bölgeleri sayesinde de ilçe halkı artık huzur içinde yaşıyor.

YEDİ YILDIR AYNI BÖLGEDE

Balkaya Dağları’ndaki Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Hudut Karakolu’nda görevli Mehmetçik de görevini büyük bir fedakarlıkla yürütüyor. Sözleşmeli Er Beytullah Büyükçoban da yedi yıldır bölgede terörle mücadele ettiğini söyledi. Zorlu görevde tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Büyükçoban, "Aziz milletimiz ve ailelerimiz bizleri merak etmesinler. Burada bir aile ortamı içerisindeyiz. ’Hudut namustur’ bilinci ile görevimizi gururla, onurla icra etmekteyiz" dedi.

Kahraman Mehmetçik’in eksi 25 derecede vatan nöbeti Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üs bölgelerinde gece sıcaklıklar eksi 20 derecenin altına iniyor. Üst bölgelerinin birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 metreye yaklaşıyor. İkiyaka Dağlarındaki Binbirkapı Üs Bölgesinde termometre eksi 25 dereceyi görürken gönderdeki Türk bayrağı ise havada dondu. Kahraman Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında mücadelesine devam ediyor.

Hain pusuda şehit olmuşlardı: Kahraman Mehmetçiklere veda... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı ile Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Mehmetçik ‘Girilemez’ denilen yere girdi: Irak’ın kuzeyine dev operasyon! Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde şiddetli çatışmaların odağı olan Kartal Tepe’de Mehmetçiğin gerçekleştirdiği operasyonla çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.