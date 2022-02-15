Türkiye Gazetesi

Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kabaş hakkında 'görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaretten de ceza istenmiş, toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz dün sabah saatlerinde İstanbul 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan müvekkili için tahliye talebinde bulunmuştu. Poyraz, gelişmeyi Twitter hesabından "Bu sabah tahliye talebinde bulundum. Bakalım mahkeme haksızlığa son verecek mi?" sözleriyle duyurmuştu.

11 MART'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bugün başvuruyu değerlendiren İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Kabaş, 11 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş 'şüpheli', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'müşteki', İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'mağdur' sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi Son dakika haberine göre; katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle Sedef Kabaş hakkında 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sedef Kabaş'ın 11 yıl 8 aya kadar hapsi istendi Gazeteci Sedef Kabaş hakkında Cumhurbaşkanı'na ve 2 bakana hakaretten 11 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret eden ve yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş ile kanalın bağlı olduğu şirket adına Fırat Sakar'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.