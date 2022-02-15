Türkiye Gazetesi

Ciner Medya Grubu, Habertürk canlı yayınında İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan gazeteci Maharrem Sarıkaya'nın işine son vermişti. Ancak Muharrem Sarıkaya sadece iki ay sonra Habertürk internet sitesinde bugünden itibaren yeniden köşe yazmaya başladı.

Ahmet Demir'e attığı tokadın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Sarıkaya, "İkinci şans" başlıklı yazısıyla gazeteciliğe geri dönerken, Habertürk yönetiminin kararına sosyal medyadan tepki yağdı.

'HABERTÜRK VE GRUPTAN DESTEK GÖRDÜM'

Muharrem Sarıkaya ilk yazısında, "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum… İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…" dedi.

Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokat attığı görüntülere, sosyal medyadan tepki yağmış, meslek örgütleri ve gazeteciler skandalı kınamıştı.

Muharrem Sarıkaya'dan şiddet gören Aslı Işık: 7 aylık hamileyken beni iterek düşürdü İHA muhabirine attığı tokat ile gündeme gelen Muharrem Sarıkaya'dan bir dönem şiddet gördüğünü belirten muhabir Aslı Işık, "7 aylık hamileyken beni sandalyeden iterek düşürdü. Onun yüzünden mesleği bıraktım" dedi.

Sarıkaya'nın tokat attığı İHA kameramanı Ahmet Demir: 4 gündür sadece 3 saat uyuyabildim Yaşanan çirkin saldırıyı gazetemize anlatan Ahmet Demir, "Bu şoku atlatırım ancak en küçük bir stres anında şekeri yükselen yaşlı annem yediğim tokadı gördüğünde fenalaştı. Bu duruma her şeyden daha çok üzüldüm" dedi.

İHA muhabirine çirkin saldırıda bulunmuştu! Muharrem Sarıkaya kovuldu İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayında saldıran Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya kovuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu yayında İHA muhabirine tokat attığı görüntülere her kesimden gelen tepkiler üzerine Sarıkaya ile HaberTürk yollarını ayırdı.