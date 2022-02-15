Türkiye Gazetesi

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hekim olarak çalışan H.G’nin terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edildi. Bu ithamlar sonrası Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şahsın örgütle bağlantısı olduğu belirlenince güvenlik güçleri görevlendirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diş hekimi gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. H.G, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.



FETÖ evinden PKK'lı çıktı Bağcılar'da düzenlenen terör operasyonunda 3 PKK'lı ve 9 FETÖ üyesi terörist aynı evde yakalandı.



Kızının ölüm emrini veren baban PKK'lı çıktı Diyarbakır’da kardeşi tarafından sırtından vurularak öldürülen Gülistan Şaylemez’in ölüm emrini veren babanın, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Baba Abdülvehap Şaylemez hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan yakalama kararının olduğu öğrenildi.

