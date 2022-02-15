Türkiye Gazetesi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda güvenlik güçleri terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri tarafından Mardin merkezli İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Örgütle bağlantılı olduğu düşünülen 33 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adres ve üstlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız uzun namlulu tüfek, çok sayıda fişek, 870 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, örgütsel kitap, bez parçası, fotoğraf, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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