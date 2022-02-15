Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme paylaştı.

"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık" ifadesini kullanan Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduklarını bildirdi.

Toplam 13 anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Erdoğan "Anlaşmaların ahdi zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi..

BAE'ni güvenlik ve istikrarına destek verdiklerini vurgulayan Erdoğan "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE’li yatırımcılara Türkiye çağrısı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamada, "Hedef ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak” derken, “Türkiye iş yapma ve yatırım konusunda son derece cazip bir mevzuata sahip” diye konuştu.

BAE basını Erdoğan'ın ziyaretini böyle gördü BAE basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi “Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor” manşetleri attı.