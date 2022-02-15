Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin Covid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında uyguladığı seyahat listesini güncellediğini ifade etti. Açıklamada, "BAE makamlarınca 15 Şubat itibarıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir grup ülkenin, Abu Dabi'ye yapılan seyahatlerde karantina zorunluluğunu kaldıran Yeşil Liste'ye dahil edildiği duyurulmuştur" sözlerine yer verildi.

Türkiye'den Abu Dabi'ye seyahat edecek kişilerden uçuşlarından en fazla 48 saat önce negatif sonuçlu PCR testinin talep edileceği aktarılan açıklamada, bu kişilere Abu Dabi'ye varışlarında PCR testi uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

Türkiye'den Abu Dabi'ye gelen yolculardan 2 doz Covid-19 aşısını tamamlayanların 6'ncı gün, aşıları tamamlanmamış olanların ise 6'ncı ve 9'uncu günlerde PCR testine tabi tutulacağı aktarıldı.

Türkiye, 3 Ocak'ta Yeşil Liste'den çıkarılmıştı

BAE makamları, 3 Ocak 2022'de Türkiye'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeleri Yeşil Liste'den çıkarmıştı. Bu kararla COVID-19 aşısını tamamlamayanlara 10 gün karantina zorunluluğu getirilmişti.



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