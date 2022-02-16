Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pazartesi gününden itibaren marketlerde yapılan denetimler sonucunda gıda fiyatlarının ne kadarının indirildiği, gerekli düzenlemeleri yapmayan kaç işletmeye ceza kesildiği konusunda bir sunum yapacak.

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Toplantıda, Omicron’da zirvenin görülmesinin ardından vaka sayılarının yeniden düşüşe geçmesiyle ilgili son durum da masaya yatırılacak. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın il bazında vaka sayılarını, hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranları ve aşılama rakamlarıyla ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

BAE ZİYARETİNİN YANSIMALARI

Kabine toplantısının bir diğer önemli başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 yıl sonra BAE ziyareti ve burada yapılan anlaşmalar olacak. BAE ziyaretinin her iki ülkedeki yansımaları ele alınacak. Toplantıda, ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye’ye yapacağı ziyaretin de gündeme gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Bu ziyaret karşılıklı olarak büyükelçiler atanmadan mı olacak” sorusuna, “Neden olmasın? Karşılıklı ziyaret, ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır” cevabını vermişti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Bunların yanı sıra, Rusya-Ukrayna sınırındaki kriz de toplantıda ele alınacak. ABD’nin Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edeceği uyarılarının ardından cuma gününden bu yana diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili yapılan girişimleri ve son gelişmeleri kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor.

Marketlerde KDV denetimi başladı, vatandaş memnun Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi sonrası Üsküdar’da marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Fiyat oyunu yapan marketler yanacak Ticaret Bakanı Muş "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağız" dedi. Bakanlık tek seferde 143 bin 860 TL'ye kadar ceza kesebiliyor. Vatandaşın da e-Devlet üzerinden ihbar etme hakkı var.