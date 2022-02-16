Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koronavirüs testinin negatif çıktığını "Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullanarak duyurmuştu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüsü atlattığını duyurdu.

EMİNE ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin.