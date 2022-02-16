Türkiye Gazetesi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, TBMM'de aniden bayılarak hastaneye kaldıırlmış ve kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı. Özel Ankara Güven Hastanesi AK Partili vekilin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İZLENİME DEVAM EDİLECEK

Açıklamada, başarılı geçen üçlü by-pass ameliyatından sonra Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde izleme alınmıştır. Bugün yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilecektir" denildi.

Hastane tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"AK Parti 27. dönem Bayburt Milletvekili Fetani Battal 15 Şubat 2022 tarihinde saat 13.04’de bayılma nedeni ile hastanemizin acil servisine başvurmuş, AV tam blok ve akut koroner sendrom tanıları ile acilen geçici pil takılmış ve koroner anjiyografi işlemi yapılmıştır. Koroner anjiyografi sonucunda acil koroner by-pass kararı verilen hasta hemen ameliyata alınmıştır. Başarılı geçen üçlü by-pass ameliyatından sonra Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde izleme alınmıştır. Bugün yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilecektir."

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