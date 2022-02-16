Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter paylaşımı

Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bir süre önce yakalandığı koronavirüsü atlattığını duyurdu.

Prens Charles’ın eşi Camilla koronavirüse yakalandı İngiltere Veliaht Prens’i Charles’ın ikinci kez koronavirüse yakalanmasından sonra eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın da Covid-19 testi pozitif çıktı.